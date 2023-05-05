Посла РФ в Польше Андреева вызвали в МИД республики из-за высказываний экс-омбудсмена Астахова о захвате школы

Пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина написал в соцсетях о том, что дипведомство республики вызвало к себе посла РФ в Варшаве Сергея Андреева. Связано это с высказываниями экс-уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Павла Астахова.
В МИД Польши отметили, что ожидают «немедленного возбуждения уголовного дела и немедленного наказания виновного». Польская сторона вручила ноту протеста – Варшава трактовала слова экс-омбудсмена как призыв к убийству.
В заявлении представителей польской дипломатии идет речь о высказываниях Астахова в эфире телеканала «Россия-1». Стоит отметить, что 30 апреля экс-омбудсмен назвал вторжение польских властей на территорию школы при посольстве РФ нарушением Венской конвенции 1961 года. Также он заявил, что «не удивился бы», если бы посла Польши в России Кшиштофа Краевского «нашли бы плавающим в Москве-реке».
Ранее посла России в Швейцарии Сергея Гармонина вызвали в МИД страны. Об этом говорится в заявлении пресс-службы дипломатической миссии Москвы в Берне.