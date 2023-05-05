Посла РФ в Польше Андреева вызвали в МИД республики из-за высказываний экс-омбудсмена Астахова о захвате школы

В заявлении представителей польской дипломатии идет речь о высказываниях Астахова в эфире телеканала «Россия-1». Стоит отметить, что 30 апреля экс-омбудсмен назвал вторжение польских властей на территорию школы при посольстве РФ нарушением Венской конвенции 1961 года. Также он заявил, что «не удивился бы», если бы посла Польши в России Кшиштофа Краевского «нашли бы плавающим в Москве-реке».