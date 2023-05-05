Подготовительные работы по строительству метро стартовали в Красноярске

Идея создания метро в Красноярске появилась еще в 60-е годы прошлого века. Строить его начали в 1995 году, а перестали - в 2009 году, сообщает сетевое издание InfoPro54.ru. В 2018 году губернатор региона Александр Усс внес предложение о возобновлении строительства метрополитена, которое поддержал президент России Владимир Путин. Тогда же были выделены федеральные средства в размере 1 миллиарда рублей на актуализацию проекта красноярского метрополитена. Схема его была серьезно изменена.