Подготовительные работы по строительству метро стартовали в Красноярске

Строительство новой станции метро в Красноярске начнется в ближайшее время. Выдача заключений госэкспертизы на реализацию данного проекта идет поэтапно.
Идея создания метро в Красноярске появилась еще в 60-е годы прошлого века. Строить его начали в 1995 году, а перестали - в 2009 году, сообщает сетевое издание InfoPro54.ru. В 2018 году губернатор региона Александр Усс внес предложение о возобновлении строительства метрополитена, которое поддержал президент России Владимир Путин. Тогда же были выделены федеральные средства в размере 1 миллиарда рублей на актуализацию проекта красноярского метрополитена. Схема его была серьезно изменена.
Строительство метрополитена в Красноярске оценивается в 89 миллиардов рублей. Регион долго искал способы удешевления проекта. Его реализация стала возможной благодаря инфраструктурному кредиту. Соглашения об этом были подписаны с федеральными Минфином и Минстроем.