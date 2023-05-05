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Инспектор ДПС пострадал в результате опрокидывания автомобиля после столкновения с Lada Granta в Домодедово

Происшествия
Инспектор ДПС пострадал в результате опрокидывания автомобиля после столкновения с Lada Granta в Домодедово

Инцидент произошел на перекрестке трассы А-107 и Каширского шоссе в подмосковном Домодедово, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Водитель Lada Granta на высокой скорости двигался по дороге на зеленый сигнал светофора. Автомобиль ДПС пересекал перекресток в перпендикулярном направлении. Отмечается, что служебная машина двигалась с включенными маяками и специальным звуковым сигналом на красный свет.

На перекрестке Lada Granta протаранила на полном ходу патрульный автомобиль, после чего тот опрокинулся. В результате столкновения пострадал только сотрудник ДПС — его госпитализировали с переломом ребер в местную больницу.

Ранее в Приморском крае водитель иномарки протаранил ограждение остановки, сбил женщин и проехал сквозь две клумбы на тротуаре. Пострадавших госпитализировали с травмами.
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