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Число погибших в результате обстрела Ясиноватой в ДНР возросло до трех

Происшествия
Число погибших в результате обстрела Ясиноватой в ДНР возросло до трех

Число погибших жителей Ясиноватой в Донецкой Народной Республики в результате обстрела со стороны ВСУ возросло. Жертвами стали три человека.

В Telegram-канале «ДНР в СЦКК: факты военных преступлений Украины» сообщили, что все трое погибли на улице Школьной. Среди них были женщины 1953 и 1956 годов рождений и 65-летний мужчина.

Также пострадали двое мужчин и женщина. Жители города получили ранения различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие около получаса обстреливали Ясиноватую. Удар привел к гибели двух человек.
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