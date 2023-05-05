Число погибших в результате обстрела Ясиноватой в ДНР возросло до трех

Число погибших жителей Ясиноватой в Донецкой Народной Республики в результате обстрела со стороны ВСУ возросло. Жертвами стали три человека.
В Telegram-канале «ДНР в СЦКК: факты военных преступлений Украины» сообщили, что все трое погибли на улице Школьной. Среди них были женщины 1953 и 1956 годов рождений и 65-летний мужчина.
Также пострадали двое мужчин и женщина. Жители города получили ранения различной степени тяжести.
Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие около получаса обстреливали Ясиноватую. Удар привел к гибели двух человек.