Газета «Вечерняя Москва» выпустила в преддверии Дня Победы специальный номер, посвященный одному году войны

Помимо достижений на военном фронте, в газете приводятся и другие значимые эпизоды этого года: Кубок Москвы по футболу, открытие трех новых станций в столичном метрополитене, экспозиция трофейного немецкого оружия в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького. Также, кроме информационных материалов, в выпуске есть и рекламные объявления, которые были актуальны в 1943 году.