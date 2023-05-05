Газета «Вечерняя Москва» выпустила в преддверии Дня Победы специальный номер, посвященный одному году войны

Специальный выпуск «Вечерней Москвы» состоит из четырех страниц, на которых представлены основные события 1943 года, который стал годом коренного перелома в Великой Отечественной войне.
Помимо достижений на военном фронте, в газете приводятся и другие значимые эпизоды этого года: Кубок Москвы по футболу, открытие трех новых станций в столичном метрополитене, экспозиция трофейного немецкого оружия в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького. Также, кроме информационных материалов, в выпуске есть и рекламные объявления, которые были актуальны в 1943 году.
Известно, что при создании выпуска использовались архивные материалы и уникальные фотографии. Специальный номер «Это было в 43-м…» подарят гостям парада Победы на Красной площади 9 мая 2023 года.