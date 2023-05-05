Сербские полицейские нашли у стрелка из Младеноваца целый арсенал оружия, включая карабин и ручные гранаты

По одной из версий, 21-летний стрелок поссорился со знакомым полицейским, после чего решил отомстить обидчику и его родственникам. Злоумышленник взял дома огнестрельное оружие и расстрелял соотечественников, после чего совершил вооруженное нападение на другое село. В результате объявленного в регионе плана «Вихрь» вскоре нападавшего задержали.