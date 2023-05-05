Сербские полицейские нашли у стрелка из Младеноваца целый арсенал оружия, включая карабин и ручные гранаты

Сотрудники полиции Сербии провели обыски по местам жительства мужчины, убившего восемь человек в Младеноваце. Стражи порядка обнаружили у злоумышленника автомат, карабин, а также пистолет, ручные гранаты и другие боеприпасы, уточнили в ведомстве.
Напомним, что трагедия случилась в ночь на 5 мая в нескольких селах муниципалитета Младеновац под Белградом. Подозреваемый Урош Блажич открыл стрельбу по людям на ходу из окна автомобиля. В результате действий злоумышленника восемь человек погибли, еще 14 получили ранения различной степени тяжести.
По одной из версий, 21-летний стрелок поссорился со знакомым полицейским, после чего решил отомстить обидчику и его родственникам. Злоумышленник взял дома огнестрельное оружие и расстрелял соотечественников, после чего совершил вооруженное нападение на другое село. В результате объявленного в регионе плана «Вихрь» вскоре нападавшего задержали.
Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщал, что арестованный за стрельбу в Младеноваце мужчина никогда не выйдет на свободу. По словам политика, стрелка заключат под стражу на пожизненный срок.