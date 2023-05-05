Инвалид-растлитель 15-летней школьницы покончил с собой в Челябинской области

Мужчина со второй группой инвалидности свел счеты с жизнью после совершения насильственных действий сексуального характера в отношении 15-летней школьницы. Об этом со ссылкой на источник сообщает URA.RU.
В ночь на 4 мая мужчина со второй группой инвалидности совершил акт домогательства к несовершеннолетней девочке. Жертва растлителя рассказала о произошедшем своей бабушке, которая, в свою очередь, обратилась в правоохранительные органы.
Следующим утром после инцидента был обнаружен труп инвалида, сексуально домогавшегося до ребенка. По предварительной информации, совершивший суицид мужчина стал фигурантом уголовного дела.
Ранее стало известно, что 15-летний мальчик из Владивостока шантажировал мать своей подруги суицидом за запрет интимной близости с 12-летней девочкой. Обеспокоенный родитель не обратилась в полицию, пока злоумышленник не избил ее дочь.