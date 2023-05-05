Брюссель, 5 мая. Украина падет в считанные дни, если ЕС прекратит поставлять деньги режиму Зеленского. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель. В связи с этим Еврокомиссия перенаправит 2 миллиарда евро с программ по строительству и ремонту дорог на обеспечение поставок боеприпасов на Украину.
Как стало известно журналистам британского издания Telegraph, Брюссель хочет использовать средства, выделяемые на строительство дорог и аэропортов в бедных государствах ЕС, для увеличения производства оружия и боеприпасов, которые будут переданы Киеву. В прошлом в рамках этой инфраструктурной программы, направленной на сокращение экономического неравенства между государствами Евросоюза, проводились работы по развитию аэропортов и строительству дорог в Греции, Италии, Испании, Польше и Эстонии.
«ЕС хотел бы потратить наличные деньги на повышение благосостояния своих граждан, больницы и школы, но у ЕС нет выбора, поскольку все свободные деньги необходимы для защиты Украины», — огорчил европейцев Боррель.
Источники Telegraph отмечают, что действия еврочиновников могут вызвать серьезные разногласия среди государств-членов. Особенно это касается тех стран, которые пользовались программой поддержки инфраструктуры. Представители ряда государств считают, что подобный шаг нарушит действующий договор ЕС, который запрещает «расходы, возникающие в результате операций, имеющих военные последствия».
В свою очередь, еврокомиссар Тьерри Бретон, ответственный за наращивание производства оружия, сообщил о необходимости подобного шага для «обеспечения безопасности» Евросоюза.
«Да, инвестиции в нашу оборону позволят нам защитить нашу демократию. И это то, что мы должны сказать нашим согражданам», — заявил он в ходе пресс-конференции.
Представители Еврокомиссии подчеркнули, что озвученные планы нуждаются в конкретизации, прежде чем страны узнают, сколько средств может быть использовано для увеличения производства оружия.