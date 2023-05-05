«Пушки вместо масла»: Боррель признал, что ЕС финансирует Киев в ущерб Европе

Как стало известно журналистам британского издания Telegraph, Брюссель хочет использовать средства, выделяемые на строительство дорог и аэропортов в бедных государствах ЕС, для увеличения производства оружия и боеприпасов, которые будут переданы Киеву. В прошлом в рамках этой инфраструктурной программы, направленной на сокращение экономического неравенства между государствами Евросоюза, проводились работы по развитию аэропортов и строительству дорог в Греции, Италии, Испании, Польше и Эстонии.