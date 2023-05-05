В Киеве и 12 областях Украины объявили воздушную тревогу

Согласно информации на сайте профильной карты, тревожные сигналы слышат жители Киева и Киевской области. Также об угрозе воздушной атаки предупреждают в Николаевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Харьковской, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях.