Военный эксперт Милованов рассказал, почему авиация сможет подавить контрнаступление ВСУ

Напомним, что часто российская военная авиация работает в темное время суток, что позволяет им обходить систему противовоздушной обороны. По заявлению блога Fighterbomber, чаще всего боевая авиация поражает места дислокации подразделений ВСУ и военной техники, а также склады вооружений. При этом российским ВКС все еще необходимо правильно выбирать тактику для поражения противника, поскольку разведка США оповещает Киев о взлете ракетоносцев.