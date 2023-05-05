Военный эксперт Милованов рассказал, почему авиация сможет подавить контрнаступление ВСУ

Российская авиация может остановить любые попытки контрнаступления со стороны вооруженных сил Украины. Об этом ФАН рассказал журналист и военный эксперт Евгений Милованов.
«Авиация может остановить любое контрнаступление. Тем более, учитывая преимущество России в воздухе. Также украинское ПВО не сможет оказать сколь заметного влияния на действия нашей авиации, так как по заявлению самих же украинских военачальников и их хозяев с Европы Украина практически полностью израсходовала весь боезапас к своим ПВО, а один комплекс Патриот, поставленный западом – это смешно», — высказался эксперт.
Евгений Милованов отметил, что несмотря на призывы общественности сранвять половину Украины с землей с помощью авиации, ее необходимо использовать только по наступающим силам.
«Мы же понимаем, что под массированные бомбардировки в первую очередь попадет мирное население, которым ВСУ прикрывается, как живым щитом. Поэтому авиация будет активно работать по наступающим силам противника. Там, надеюсь, что украинские войска не погонят впереди себя мирное население», — заключил эксперт.
Напомним, что часто российская военная авиация работает в темное время суток, что позволяет им обходить систему противовоздушной обороны. По заявлению блога Fighterbomber, чаще всего боевая авиация поражает места дислокации подразделений ВСУ и военной техники, а также склады вооружений. При этом российским ВКС все еще необходимо правильно выбирать тактику для поражения противника, поскольку разведка США оповещает Киев о взлете ракетоносцев.
Однако об успешности роботы российской авиации говорят эффективные удары по складам со снарядами для ракетных систем залпового огня, а также поражение целей в районах х сосредоточения огневых средств и живых сил противника. Так, по словам группировки «Центр», в начале мая им удалось поразить более 120 целей, среди которых есть опорный пункты со снарядами для РСЗО HIMARS.
Также кроме авиации у Российской армии на вооружении имеются тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», которые не менее эффективно поражают живую силу противника.