Президент РФ Владимир Путин обсудил подготовку празднования Дня Победы с Совбезом России

Глава российского государства Владимир Путин обсудил с Советом безопасности РФ подготовку празднования Дня Победы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
На оперативном совещании Совбеза присутствовали спикер Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Как отметил Песков, в ходе встречи обсуждался ряд вопросов, связанных с подготовкой празднования 9 Мая.
Также российский лидер пригласил главу Республики Таджикистан Эмомали Рахмона посетить столицу 9 мая для участия в праздничных мероприятиях. Власти Москвы приняли решение все-таки провести парад в честь Дня Победы. Жители России и приглашенные гости смогут увидеть новые образцы вооружения — часть техники проедет по Красной площади.
Стоит отметить, что новые российские регионы отметят 9 Мая в онлайн-формате. Власти, несмотря на продолжение военных действий, не хотят отказываться от празднования Дня Победы.
Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что традиционного приема в Кремле в честь Дня Победы не будет. Обычно в этот день Владимир Путин встречался с ветеранами Великой Отечественной войны.