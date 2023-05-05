Имя сыгравшей принцессу Лею в «Звездных войнах» Кэрри Фишер появилось на «Аллее славы» в Голливуде

Популярная американская актриса Кэрри Фишер, ставшая известной во всем мире по роли принцессы Леи в серии фильмов «Звездные войны», посмертно получила место на голливудской «Аллее славы», информирует Associated Press (AP).
По сведениям агентства, торжественная церемония открытия именной звезды прошла 4 мая, когда фанаты франшизы отмечают день «Звездных войн». На ней присутствовала Билли Лурд, дочь актрисы, умершей семь лет назад от сердечного приступа.
«Ты на самом деле не знаменит, пока не получишь звезду на "Аллее славы" в Голливуде. Мама, у тебя получилось», — приводит AP слова дочери покойной знаменитости.
Напомним, что вчера, 4 мая, родилась еще одна звезда Голливуда – Одри Хепберн. ФАН рассказал историю знаменитой американской актрисы.