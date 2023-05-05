В Подмосковье планируют возобновить отопление на ближайшие выходные из-за предстоящих заморозков

На праздничные и выходные дни в Московской области вновь включат подачу отопления из-за понижения температуры. Известно, что в Подмосковье ожидается до -5 °С, сообщает пресс-служба областного Министерства энергетики.
Как отмечает глава министерства Александр Самарин, жители Московской области неоднократно отправляли обращения в ведомство с просьбой возобновить работу отопительной системы на время похолодания. В сообщении службы отмечено, что тепло подается, если среднесуточная температура воздуха не превышает восьми градусов на протяжении пяти дней. Также вопросом об окончании отопительного периода занимаются органы местного самоуправления.
Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что в Санкт-Петербурге окончание отопительного сезона планируется после 9 мая, передает «ФедералПресс».