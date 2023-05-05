В Подмосковье планируют возобновить отопление на ближайшие выходные из-за предстоящих заморозков

Как отмечает глава министерства Александр Самарин, жители Московской области неоднократно отправляли обращения в ведомство с просьбой возобновить работу отопительной системы на время похолодания. В сообщении службы отмечено, что тепло подается, если среднесуточная температура воздуха не превышает восьми градусов на протяжении пяти дней. Также вопросом об окончании отопительного периода занимаются органы местного самоуправления.