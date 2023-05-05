Василий Стоякин: Принимая новый закон, Польша прямо нарушает международное право

Накануне кабинет министров Польши одобрил законопроект, разрешающий польским военным топить суда и летательные объекты, создающие угрозу газопроводам, проложенным по дну Балтийского моря. Как заявил ФАН политолог Василий Стоякин, тем самым поляки нарушают международное право, но за это им ничего не будет.
Новый законопроект дает польским военным возможность реагировать на угрозы, связанные с атаками на энергетическую инфраструктуру на море, в том числе, на польско-норвежский газопровод Baltic Pipe. В законе прописано, что при возникновении террористической угрозы глава Минобороны Польши может отдать приказ о затоплении вражеского судна. Правда, топить иностранные суда можно лишь в исключительных ситуациях, когда «другой возможности отреагировать нет».
Теперь законопроект должен одобрить польский Сейм. В случае принятия он вступит в силу через 30 дней после публикации. Baltic Pipe — газопровод длиной 230 километров, он связывает норвежские газовые месторождения в Северном море с газотранспортной системой Польши через экономическую зону Дании в Балтийском море. Он начал работать в сентябре 2022-го.
Как сообщил по этому поводу ФАН политолог, обозреватель портала «Украина.ру» Василий Стоякин, в этом случае поляки явно выходят за рамки международного права.
«Понятно, что в существующие правила судоходства, равно как и параметры Международного морского права такие шаги Варшавы совершенно не вписываются. С другой стороны, если вспомнить теракт, осуществленный Западом на российских «Северных потоках», возможно, это даже правильное решение. Здесь дело даже не в «террористическом» типе мышления, присущем с некоторых пор Западу в отношении нашей страны. Просто, если кто-то взорвал один стратегический газопровод, то что мешает кому-то взять и взорвать другой?» — пояснил эксперт.
Разумеется, для России вполне логично принимать подобные шаги на свой счет, указал аналитик.
«Но мы же при этом не допускаем мысли, что мы могли сами взорвать собственный газопровод, к тому же сказочно дорогой и трудоемкий? А вот поляки так наверняка думают. И переживают из-за того, что могут попасть со своим газопроводом в неудобную ситуацию. И, соответственно, думают над тем, как обеспечить его безопасность в случае терактов. При этом они, естественно, выходят за рамки международного права. Но, извините, кто сейчас, после начала спецоперации РФ и всего того, что за этим последовало, вообще обращает внимание на какие-то международные правила?», — сообщил Стоякин ФАН.
Напомним, как заявил 5 мая пресс-секретарь МИД Польши Лукша Ясина, Варшава считает необходимым оставить своего посла в России. Он уточнил, что польское представительство должно оставаться в России, поскольку это касается заботы о гражданах Польши.
«Подобные вопросы — это всегда рассуждения «за» и «против». Мы так же, как и большинство стран Евросоюза, решили оставить послов в Москве», — добавил Ясина.
По его словам, одной из миссий посла в РФ является «поддержка оппозиции». Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что «Польша не должна существовать для РФ».
«Я не вижу смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей. Это государство не должно существовать для нас, пока у власти нет никого, кроме русофобов. А Украина полна польских наемников, которые должны быть безжалостно истреблены, как вонючие крысы», — сказал Медведев.