Василий Стоякин: Принимая новый закон, Польша прямо нарушает международное право

Новый законопроект дает польским военным возможность реагировать на угрозы, связанные с атаками на энергетическую инфраструктуру на море, в том числе, на польско-норвежский газопровод Baltic Pipe. В законе прописано, что при возникновении террористической угрозы глава Минобороны Польши может отдать приказ о затоплении вражеского судна. Правда, топить иностранные суда можно лишь в исключительных ситуациях, когда «другой возможности отреагировать нет».