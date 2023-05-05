Диетолог Мансурова рассказала об опасности дефицита витамина В12

Специалист отметила, что недостаток витамина В12 может вызвать анемию. Также он помогает клеткам центральной нервной системы правильно развиваться. Его недополучение ведет к ухудшению когнитивных функций — способности к запоминанию, использовать и передавать информацию, передает Life. Длительный дефицит витамина В12 негативно сказывается на здоровье головного мозга и центральной нервной системы.