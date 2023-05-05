Диетолог Мансурова рассказала об опасности дефицита витамина В12

Витамин В12 — это биологическое соединение, получение которого в достаточном количестве снижает риск развития онкологии. Врач-диетолог Ирина Мансурова рассказала о том, какие признаки указывают на дефицит этого витамина.
Специалист отметила, что недостаток витамина В12 может вызвать анемию. Также он помогает клеткам центральной нервной системы правильно развиваться. Его недополучение ведет к ухудшению когнитивных функций — способности к запоминанию, использовать и передавать информацию, передает Life. Длительный дефицит витамина В12 негативно сказывается на здоровье головного мозга и центральной нервной системы.
Дефицитное состояние может вызвать атрофию клеток мозга и способствовать развитию деменции. Возможными причинами дефицита витамина В12 могут быть нарушение всасывания из-за плохого состояния кишечника, недостаток транспортных молекул, генетические заболевания, следствие употребления лекарств, препятствующих усвоению витамина.
Восполнить недостаток витамина можно с помощью поливитаминных или мультивитаминных добавок. Следует включать в рацион индейку, говядину, печень, красную рыбу, креветки, мидии, сыр, куриное яйцо. Также дополнительно обогащены витамином В12 дрожжи, зерновые хлопья, соевое молоко.