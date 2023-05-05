СМИ: генерал Марк Милли покидает высочайший офицерский пост в США

Журналисты сообщают, что генерал Браун начинал карьеру в качестве военного летчика, успев поучаствовать в нескольких боевых миссиях. Кроме того, с 2007 года он прошел ряд назначений в Индо-Тихоокеанском регионе, включая командование истребительным авиакрылом в Южной Корее. В период с 2018 по 2020 год он занимал пост командующего Тихоокеанскими военно-воздушными силами, которые являются воздушным компонентом Индо-Тихоокеанского командования США, и исполнительного директора штаба Тихоокеанских воздушных боевых операций.