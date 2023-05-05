СМИ: генерал Марк Милли покидает высочайший офицерский пост в США

Вашингтон, 5 мая. Генерал Марк Милли покинет пост председателя Объединенного комитета начальников штабов. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает издание Wall Street Journal.
Как отмечает WSJ, на должности Милли заменит генерал Чарльз Браун, который в настоящее время является начальником штаба Военно-воздушных сил. В случае утверждения его кандидатуры Браун станет вторым в истории афроамериканцем, занявшим эту должность.
В Пентагоне и в Белом доме отказались комментировать возможные кадровые перестановки, отметив, что в случае принятия данного решения глава государства сделает соответствующее заявление.
«Когда президент Байден примет окончательное решение, он проинформирует выбранного человека, а затем объявит об этом публично», — отметили в администрации.
Журналисты сообщают, что генерал Браун начинал карьеру в качестве военного летчика, успев поучаствовать в нескольких боевых миссиях. Кроме того, с 2007 года он прошел ряд назначений в Индо-Тихоокеанском регионе, включая командование истребительным авиакрылом в Южной Корее. В период с 2018 по 2020 год он занимал пост командующего Тихоокеанскими военно-воздушными силами, которые являются воздушным компонентом Индо-Тихоокеанского командования США, и исполнительного директора штаба Тихоокеанских воздушных боевых операций.
Назначение Брауна выглядит логичным в свете намечающейся военной эскалации между США и Китаем за контроль над Тайванем.
Генерал Милли получил должность председателя Объединенного комитета начальников штабов при Дональде Трампе. За свою военную карьеру он успел поучаствовать в многочисленных боевых миссиях, начиная от вторжения американских войск в Панаму в декабре 1989 года. Также на его счету интервенция в Гаити, операции на Балканах, участие в военных кампаниях в Афганистане и Ираке.