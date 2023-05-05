Глава киевского режима Владимир Зеленский заранее продумал план побега в Европу после происшествия с атакой на Кремль. Соответствующую точку зрения озвучили авторы издания Asia Times.
Украинский лидер таким образом хотел избежать возможного удара возмездия со стороны российского государства, указали обозреватели. Именно поэтому в день удара по Кремлю Зеленский посетил Финляндию. В материале подчеркивается, что после Хельсинки президент отправился в Нидерланды.
Прежде сообщалось, что глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров счел ситуацию, происходящую вокруг Украины, геополитическим вопросом.