Asia Times: президент Украины Владимир Зеленский придумал план побега из Киева перед ударом дронов по Кремлю

Украинский лидер таким образом хотел избежать возможного удара возмездия со стороны российского государства, указали обозреватели. Именно поэтому в день удара по Кремлю Зеленский посетил Финляндию. В материале подчеркивается, что после Хельсинки президент отправился в Нидерланды.