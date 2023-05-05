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Asia Times: президент Украины Владимир Зеленский придумал план побега из Киева перед ударом дронов по Кремлю

Политика
Asia Times: президент Украины Владимир Зеленский придумал план побега из Киева перед ударом дронов по Кремлю

Глава киевского режима Владимир Зеленский заранее продумал план побега в Европу после происшествия с атакой на Кремль. Соответствующую точку зрения озвучили авторы издания Asia Times.

Украинский лидер таким образом хотел избежать возможного удара возмездия со стороны российского государства, указали обозреватели. Именно поэтому в день удара по Кремлю Зеленский посетил Финляндию. В материале подчеркивается, что после Хельсинки президент отправился в Нидерланды.

Прежде сообщалось, что глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров счел ситуацию, происходящую вокруг Украины, геополитическим вопросом.
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