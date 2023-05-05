Новые парки появятся в Калининграде и Зеленоградске

Два новых парка хотят создать в Калининградской области. На обустройство парка в Зеленоградске, концепция которого уже разработана, будет выделено порядка 500 млн рублей. Об этом заявил глава региона Антон Алиханов.
Как пишет сетевое издание «Калининград Медиа», второй парк проляжет от старинного аэродрома Девау через Малое Исаково. Его план презентовал руководитель администрации Гурьевского горокруга. Губернатор одобрил идею создания парка на этой территории и поручил доработать проект.
По словам Алиханова, в Зеленоградске создадут второй ботанический сад, поскольку региону удалось получить компенсацию в полмиллиарда рублей для Зеленоградского горокруга по высадке зеленых насаждений.
Эти деньги следует вложить в создание знакового объекта, такого, как новый ботанический сад, заметил глава региона и добавил, что разбить парк лучше за чертой города, чтобы горожане и туристы смогли там проводить досуг.