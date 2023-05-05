Неопознанный военный вертолет потерпел крушение на севере ЦАР

Банги, 5 мая. Правительство ЦАР сообщило о крушении иностранного военного вертолета на севере страны.
Власти республики обеспокоились нарушением воздушного пространства над своей территорией, а также отметили, что пострадавшие в авиакатастрофе не обнаружены. Идентификация принадлежности воздушного судна усложняется тем, что оно упало на заминированный участок земли.
Глава МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон заявила, что случившееся нельзя недооценивать, поскольку территориальная целостность очень важна для обеспечения суверенитета страны. Она назвала соблюдение границ рычагом решения споров между державами.
Ранее журналисты издания Nouvelles Plus сообщили, что к югу от Центральноафриканской Республики были замечены военные, оснащенные тяжелым вооружением. Новостное агентство обвинило Францию в попытках дестабилизировать ситуацию в государстве, используя бойцов армии Чада.