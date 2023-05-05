Спасатели ликвидировали пожар на складах в Екатеринбурге на площади 4000 кв. метров

В региональном управлении отметили, что пожар был полностью потушен в 18:30 по местному времени (16:30 по МСК). В результате возгорания никто не пострадал. Специалисты спасли черного кота, который, еле дыша, пытался самостоятельно покинуть одно из складских помещений.