Сотни человек пострадали во время празднования чемпионства «Наполи» в Италии

По информации СМИ, пострадавшие жаловались на самые разные травмы, которые получили в «чемпионскую» ночь. Некоторые получили ножевые ранения, ожоги от файеров, переломы конечностей и носовых перегородок, вывихи плеч, повреждения глаз от файеров и взрывов петард, ушибы, черепно-мозговые травмы. У других фанатов произошли панические атаки и астматические приступы.