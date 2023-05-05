Сотни человек пострадали во время празднования чемпионства «Наполи» в Италии

Издание La Gazzetta dello Sport сообщает о том, что 203 человека обратились в итальянские больницы после празднования чемпионства неаполитанского клуба «Наполи» в Серии А.
По информации СМИ, пострадавшие жаловались на самые разные травмы, которые получили в «чемпионскую» ночь. Некоторые получили ножевые ранения, ожоги от файеров, переломы конечностей и носовых перегородок, вывихи плеч, повреждения глаз от файеров и взрывов петард, ушибы, черепно-мозговые травмы. У других фанатов произошли панические атаки и астматические приступы.
Отмечается, что четверо любителей футбола оказались в госпиталях с пулевыми ранениями. А у еще одного случилась передозировка наркотиками.
Ранее ФАН писал о том, как «Наполи» досрочно выиграл Серию А. Команде Лучано Спаллетти оказалось достаточно на выезде сыграть вничью 1:1 с «Удинезе» в матче 33-го тура, чтобы заполучить заветный трофей впервые за 33 года.