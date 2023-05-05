Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал вооружение и технику для зоны СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу произвел инспекцию военной техники и вооружения, предназначенных для зоны СВО, в Южном военном округе (ЮВО). Об этом заявили в оборонном ведомстве.
Кроме того, Шойгу лично проинспектировал базы хранения и ремонта, предназначенные для выведенных из зоны спецоперации вооружений и военной техники, в Ростове-на-Дону.
Заместитель министра обороны Алексей Кузьменков презентовал Шойгу новые партии современных танков и другую военную технику. Глава Минобороны поручил своему заместителю контроль за вопросами снабжения военных в зоне СВО всем необходимым, отметили в ведомстве.
Ранее Шойгу сообщил, что ВСУ за месяц потеряли 430 единиц военной техники. Кроме того, ВС РФ ликвидировали около 300 вражеских БПЛА.