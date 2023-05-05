Тунис обогнал Ливию по числу пересекающих территорию страны нелегальных мигрантов

Согласно показателям, на которые указывает министерство внутренних дел, Тунис стал первой страной для транзита миграционных потоков, обогнав в этом отношении Ливию. Львиная доля мигрантов направляется в Италию, куда с начала года добрались в общей сложности 24 383 человека (около 200 в день). Это на 1000% больше, чем в тот же период 2022-го.