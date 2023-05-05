Тунис обогнал Ливию по числу пересекающих территорию страны нелегальных мигрантов

Рим, 5 мая. Беспрецедентный рост числа нелегальных мигрантов, стремящихся достичь берегов ЕС, зафиксирован в Тунисе в первом квартале текущего года. Об этом сообщило информационное агентство Nessma TV со ссылкой на данные МВД Италии.
Согласно показателям, на которые указывает министерство внутренних дел, Тунис стал первой страной для транзита миграционных потоков, обогнав в этом отношении Ливию. Львиная доля мигрантов направляется в Италию, куда с начала года добрались в общей сложности 24 383 человека (около 200 в день). Это на 1000% больше, чем в тот же период 2022-го.
«Не менее 44 тыс. мигрантов прибыли в Италию или пытались пересечь Средиземное море с территории Туниса с начала года. Таким образом, Ливия отошла на второе место в качестве страны, через которую нелегалы следуют в ЕС», — сообщает агентство.
Ранее в Рим прибыл командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар. Примечательно, что вопрос сдерживания миграционных потоков стал одним из приоритетных во время его переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.