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Дрон неизвестного происхождения заметили в районе московского аэропорта Шереметьево

Происшествия
Дрон неизвестного происхождения заметили в районе московского аэропорта Шереметьево

Беспилотный летательный аппарат неизвестного происхождения заметили в районе московского аэропорта Шереметьево. Появившаяся в СМИ информация, что БПЛА якобы пытался атаковать пассажирский Airbus A320, не соответствует действительности, сообщает источник ФАН.

По его словам, коптер действительно был замечен в воздушном пространстве неподалеку от крупнейшего аэропорта столичного аэроузла, но ни в какое воздушное судно беспилотник не целился. БПЛА находился на приличном расстоянии от лайнера, а те, кто опубликовал в Сети недостоверные данные, неправильно оценили дистанцию между самолетом и беспилотником, уточнил источник ФАН.

Ранее сообщалось, что неподалеку от поселка Нижнедонской Ростовской области нашли трехметровый дрон-разведчик. По словам обнаружившего беспилотник местного жителя, аппарат лежал в поле в двух километрах от населенного пункта.
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