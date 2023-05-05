Дрон неизвестного происхождения заметили в районе московского аэропорта Шереметьево

Беспилотный летательный аппарат неизвестного происхождения заметили в районе московского аэропорта Шереметьево. Появившаяся в СМИ информация, что БПЛА якобы пытался атаковать пассажирский Airbus A320, не соответствует действительности, сообщает источник ФАН.
По его словам, коптер действительно был замечен в воздушном пространстве неподалеку от крупнейшего аэропорта столичного аэроузла, но ни в какое воздушное судно беспилотник не целился. БПЛА находился на приличном расстоянии от лайнера, а те, кто опубликовал в Сети недостоверные данные, неправильно оценили дистанцию между самолетом и беспилотником, уточнил источник ФАН.
Ранее сообщалось, что неподалеку от поселка Нижнедонской Ростовской области нашли трехметровый дрон-разведчик. По словам обнаружившего беспилотник местного жителя, аппарат лежал в поле в двух километрах от населенного пункта.