Дрон неизвестного происхождения заметили в районе московского аэропорта Шереметьево

По его словам, коптер действительно был замечен в воздушном пространстве неподалеку от крупнейшего аэропорта столичного аэроузла, но ни в какое воздушное судно беспилотник не целился. БПЛА находился на приличном расстоянии от лайнера, а те, кто опубликовал в Сети недостоверные данные, неправильно оценили дистанцию между самолетом и беспилотником, уточнил источник ФАН.