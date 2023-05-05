Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер заявил о решении покинуть свой пост

Глава МИД Словакии Растислав Качер, находясь в заграничной служебной командировке, отправил президенту страны Зузане Чапутовой копию письма, в котором сообщает о своем решении сложить с себя полномочия. Об этом сообщают на портале teraz.sk.
Как сообщает пресс-секретарь президента Словакии Мартин Стрижинец, официального запроса еще не поступало, поскольку Качер находится в командировке. В настоящий момент никакой информации о причинах подобного решения и датах возвращения словацкого министра из зарубежной поездки не уточняется.
Ранее стало известно, что на пост президента Всемирного банка был избран бывший генеральный директор Mastercard Аджай Банга, передает RT. Срок его полномочий начнется 2 июня.