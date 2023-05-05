Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер заявил о решении покинуть свой пост

Как сообщает пресс-секретарь президента Словакии Мартин Стрижинец, официального запроса еще не поступало, поскольку Качер находится в командировке. В настоящий момент никакой информации о причинах подобного решения и датах возвращения словацкого министра из зарубежной поездки не уточняется.