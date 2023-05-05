Завлабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина сообщила о заморозках и мокром снеге в ночь на 6 мая в Москве

Завлабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина сообщила о предстоящем похолодании в московском регионе. По ее прогнозу, в выходные дни в столице и окрестностях ожидаются ночные заморозки до -2…-3 °С, информирует «Российская газета».
В Москве 5 мая и в ночь на 6 мая прогнозируют осадки в виде мокрого снега с дождем. Дневная температура не превысит +5…+7°С, порывистый ветер будет достигать скорости до 15 метров в секунду.
Стоит отметить, что 7 и 8 мая снова будут осадки. И только в день Победы, 9 мая, будет теплее – днем воздух нагреется до +13°С.
Параллельно с этим ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус пообещал петербуржцам потепление перед Днем Победы.