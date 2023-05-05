Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Обвиняемого в нападении на баскетболиста Алексея Шведа в Москве отправили под стражу до 2 июля

Происшествия
Обвиняемого в нападении на баскетболиста Алексея Шведа в Москве отправили под стражу до 2 июля

Суд избрал меру пресечения первому обвиняемому в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Он будет заключен в СИЗО до 2 июля.

Суд рассмотрел ходатайство Следственного комитета об избрании правонарушителю меры пресечения. Ведомство просило об аресте обвиняемого и двух других фигурантов уголовного дела.

Группа лиц напала на спортсмена в Москве, из-за чего Швед попал в больницу. По данному факту возбудили уголовное дело. В дальнейшем сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек, подозреваемых в избиении.
следственный комитет швед нападение суд
Военкоры ФАН