Инвалид-колясочник в удмуртском интернате погиб в шахте лифта

Между тем санитарка не удосужилась убедиться в том, что платформа подъемника подъехала на этаж и начала спиной заходить в лифтовую шахту вместе с инвалидом-колясочником. В итоге оба свалились в шахту лифта. Инвалид от полученных травм скончался. Суд признал санитарку виновной причинении смерти по неосторожности и приговорил ее к четырем месяцам ограничения свободы.