Инвалид-колясочник в удмуртском интернате погиб в шахте лифта

Прокуратура Удмуртии прокомментировала трагический инцидент в Алнашском доме-интернате для инвалидов и престарелых.
Санитарка заведения проявила преступную небрежность во время вызова лифта для перевозки инвалида-колясочника со второго этажа на первый. Пациент не мог передвигаться самостоятельно и находился в инвалидной коляске, поэтому оказался в роли невольного заложника действий медработника, сообщает ИА СУСАНИН.
Между тем санитарка не удосужилась убедиться в том, что платформа подъемника подъехала на этаж и начала спиной заходить в лифтовую шахту вместе с инвалидом-колясочником. В итоге оба свалились в шахту лифта. Инвалид от полученных травм скончался. Суд признал санитарку виновной причинении смерти по неосторожности и приговорил ее к четырем месяцам ограничения свободы.