Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о предпочтении ЕС тратить деньги на жителей Европы вместо Украины

По словам Борреля, Евросоюз предпочел бы тратить деньги на своих граждан, а не отправлять все Украине. Европейским государствам не хватает средств на социальную помощь жителям своих стран. Боррель выразил желание способствовать улучшению благосостояния граждан стран Европы, однако у ЕС нет выбора.