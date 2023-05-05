Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о предпочтении ЕС тратить деньги на жителей Европы вместо Украины

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на конференции во Франции высказался по поводу финансирования Украины странами Евросоюза.
По словам Борреля, Евросоюз предпочел бы тратить деньги на своих граждан, а не отправлять все Украине. Европейским государствам не хватает средств на социальную помощь жителям своих стран. Боррель выразил желание способствовать улучшению благосостояния граждан стран Европы, однако у ЕС нет выбора.
Глава евродипломатии утверждает, что условий для урегулирования конфликта сейчас нет, поэтому Брюссель не остановит финансирование вооруженных сил Украины. Боррель отметил, что ощущает себя больше министром обороны ЕС, нежели главой дипломатической службы.
Ранее власти Италии передали Киеву около 20 самоходных артиллерийских установок M109L. Грузовой состав с оружием заметили на вокзале города Удине, расположенного на севере страны.