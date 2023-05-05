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Президент Чехии Петр Павел подарил Владимиру Зеленскому легендарный самозарядный пистолет CZ 75

Политика
Президент Чехии Петр Павел подарил Владимиру Зеленскому легендарный самозарядный пистолет CZ 75

Президент Украины Владимир Зеленский получил в подарок от чешского коллеги редкий подарок. Глава европейского государства Петр Павел преподнес украинскому лидеру легендарный самозарядный пистолет CZ 75, говорится в соцсети политика.

По словам президента Чехии, оружие, произведенное в его стране, «помогает Украине в ее упорной борьбе с самого начала». Подаренный Зеленскому пистолет имеет серийный номер 22, а выход всей серии приурочен к столетию Ордена Белого Льва — высшей чешской награды. Петр Павел подчеркнул, что самозарядный CZ 75 отражает мужество, с которым украинский лидер руководит государством.

Ранее сообщалось, что президент Чехии Петр Павел на технике для поставки ВСУ оставил надпись с требованием к РФ покинуть территорию Украины. Пользователи соцсетей раскритиковали политика, назвав случившееся «клоунским шоу».
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