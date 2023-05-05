Президент Чехии Петр Павел подарил Владимиру Зеленскому легендарный самозарядный пистолет CZ 75

По словам президента Чехии, оружие, произведенное в его стране, «помогает Украине в ее упорной борьбе с самого начала». Подаренный Зеленскому пистолет имеет серийный номер 22, а выход всей серии приурочен к столетию Ордена Белого Льва — высшей чешской награды. Петр Павел подчеркнул, что самозарядный CZ 75 отражает мужество, с которым украинский лидер руководит государством.