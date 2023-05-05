Корсиканское чудовище и наследие императора французов: на смерть Наполеона

Его жизнь была бурной, было от чего устать, тем более, находясь в бездействии пожизненного заточения. До этого был остров Эльба, откуда неугомонному экс-императору удалось сбежать и на короткое время вернуть себе власть. А ее он любил безраздельно, чувствовал себя народным кумиром. И это действительно было так: французы, ставшие, по сути, новой нацией в горниле Великой Французской революции обожали и боготворили своего вождя. Но вот другим народам Европы он принес неисчислимые бедствия и страдания.