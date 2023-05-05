Корсиканское чудовище и наследие императора французов: на смерть Наполеона

5 мая 1821 года на острове Святой Елены скончался Наполеон Бонапарт. Он родился на острове Корсика и отправился в мир иной в качестве островного узника победителей, по преданию, сказав перед смертью: «Я отказываюсь от лекарств. Я хочу умереть от болезни».
Его жизнь была бурной, было от чего устать, тем более, находясь в бездействии пожизненного заточения. До этого был остров Эльба, откуда неугомонному экс-императору удалось сбежать и на короткое время вернуть себе власть. А ее он любил безраздельно, чувствовал себя народным кумиром. И это действительно было так: французы, ставшие, по сути, новой нацией в горниле Великой Французской революции обожали и боготворили своего вождя. Но вот другим народам Европы он принес неисчислимые бедствия и страдания.
«Корсиканское чудовище» — так звали его, а в России именовали «Антихристом». Именно против этой ипостаси Наполеона поднялись русские люди в 1812 году, развернулась «дубина народной войны» и стала гвоздить нашествие «двунадесяти языков». Ведь вместе с Бонапартом в Россию вторглась почти вся Европа, прообраз будущего ЕС. Для реализации такого амбициозного плана было немало сделано для упрочения социальных, правовых государственных отношений, многое из чего действует и сегодня. Как например, Кодекс Наполеона, принятый в 1804 году.
Одним из нововведений Бонапарта после 1917го пользуемся и мы. Это правостороннее движение, которое император закрепил одним из своих официальных указов на территории своих владений. Страны-союзники Франции (германские государства, Голландия, Швейцария, Италия, Польша и Испания) также приняли такой порядок. Сегодня в мире правостороннее движение — в 78% стран, а левостороннее — в 22%.
В России до революции 1917 года было именно левостороннее движение, ведь наша страна не покорилась Наполеону. И первые русские автомобили «Руссо-Балт» были с левым рулем.
Правостороннее движение было введено уже в 1917 году после известных революционных потрясений вместе с новым календарем и системой мер.