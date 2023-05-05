Осудившую СВО актрису Татьяну Лазареву удивило отсутствие поддержки среди россиян

Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева✱ (признана иностранным агентом на территории РФ) пожаловалась, что поклонники стали ее меньше поддерживать. Она поделилась переживаниями.
Лазарева во время беседы с латвийской певицей Лаймой Вайкуле противопоставила себя россиянам, которые поддерживают спецоперацию. Артистка отметила, что раньше зрители выражали любовь, а теперь «идут с ножом в горло».
Вайкуле и Лазарева сравнили разные поколения россиян и пришли к выводу, что молодежь в России более свободная, чем люди их возраста. Артистки провели аналогию с отбором собак из помета, где наоборот оставляют агрессивных и злых.
В прошлому году актриса переехала в Испанию. Однако позже пожаловалась на отсутствие возможности заработать деньги.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами