Всемирная Организация Здравоохранения снимает с COVID-19 статус пандемии

В конце 2022 года глава организации выражал надежду, что в 2023 году статус пандемии будет снят с коронавируса и оспы обезьян.Гебрейесус отметил, что комитет экспертов ВОЗ предложил отменить статус чрезвычайной ситуации для COVID-19. Последовав их совету, глава организации объявил о прекращении пандемии.