Всемирная Организация Здравоохранения снимает с COVID-19 статус пандемии

Вирус COVID-19 лишат статуса пандемии. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.
В конце 2022 года глава организации выражал надежду, что в 2023 году статус пандемии будет снят с коронавируса и оспы обезьян.Гебрейесус отметил, что комитет экспертов ВОЗ предложил отменить статус чрезвычайной ситуации для COVID-19. Последовав их совету, глава организации объявил о прекращении пандемии.
Накануне Центр по контролю и профилактике заболеваний США предоставил отчет, из которого следует, что коронавирус стал четвертой по значимости причиной смерти. По данным исследования, ежедневно COVID-19 уносит не менее 500 человек.