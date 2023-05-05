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Зампредставителя генсека ООН Фархан Хак анонсировал переговоры по зерновой сделке в Стамбуле на будущей неделе

Экономика
Зампредставителя генсека ООН Фархан Хак анонсировал переговоры по зерновой сделке в Стамбуле на будущей неделе

Зам представителя генсека ООН Фархан Хак анонсировал встречу по зерновой сделке, которая должна пройти на высоком уровне в турецком Стамбуле на будущей недели, передает РИА Новости.

«Мы надеемся на конструктивные и откровенные обсуждения со всеми сторонами с целью преодоления трудностей», — отметил он, подчеркнув, что он надеется на реализацию инициативы в полной мере.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сделал официальное заявление, что Кремль будто бы не заинтересован в пролонгации зерновой сделки. Об этом он сказал во время рабочего визита в Хельсинки.

Российский политолог Денис Марчук пояснил, что, действительно, в продлении зернового соглашения в первую очередь заинтересован Киев.
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