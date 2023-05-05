Саперы МЧС обезвредили около двух тысяч неразорвавшихся боеприпасов в ДНР и ЛНР за месяц

Специализированные подразделения МЧС России с начала апреля обезвредили почти две тысячи неразорвавшихся боеприпасов на территориях Донецкой и Луганской народных республик. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
На особом контроле у министерства находятся объекты энергоснабжения, ЛЭП, водоводы, мосты, железнодорожные магистрали и жилые районы. Всего саперами была обследована площадь свыше 42 га.
Всего с начала апреля на территории ДНР было обнаружено и обезврежено порядка 700 снарядов. Свыше 1,1 тысячи боеприпасов было ликвидировано в ЛНР.
Для увеличения скорости работ по разминированию МЧС используют робототехнические комплексы. Данная техника предназначена для уничтожения всех видов существующих противопехотных мин.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков объяснил звуки взрывов в районе Феодосии и поселка Приморского. Специалисты проводят плановое обезвреживание снарядов времен ВОВ.