Специалисты Роспотребнадзора рассказали о правилах гигиены перед употреблением свежих фруктов

Всем известно, что перед употреблением в пищу свежие фрукты, ягоды и овощи следует мыть. Специалисты Роспотребнадзора дали несколько советов, как это делать правильно.
Прежде всего, эксперты рекомендуют соблюдать правила личной гигиены: тщательно мыть руки перед едой, приготовлением пищи, после возвращения с улицы, посещения туалета, контакта с больными, передает сетевое издание sovainfo.ru.
Нужно соблюдать условия хранения овощей, фруктов и ягод, а перед употреблением их в пищу мыть под проточной водой руками или щеткой. Важно помнить, что красивые и блестящие, натертые воском яблоки или другие фрукты из магазина необходимо мыть щеткой под горячей водой. Только так получится удалить с них несъедобную восковую пленку.