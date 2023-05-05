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Специалисты Роспотребнадзора рассказали о правилах гигиены перед употреблением свежих фруктов

Общество
Специалисты Роспотребнадзора рассказали о правилах гигиены перед употреблением свежих фруктов

Всем известно, что перед употреблением в пищу свежие фрукты, ягоды и овощи следует мыть. Специалисты Роспотребнадзора дали несколько советов, как это делать правильно.

Прежде всего, эксперты рекомендуют соблюдать правила личной гигиены: тщательно мыть руки перед едой, приготовлением пищи, после возвращения с улицы, посещения туалета, контакта с больными, передает сетевое издание sovainfo.ru.

Нужно соблюдать условия хранения овощей, фруктов и ягод, а перед употреблением их в пищу мыть под проточной водой руками или щеткой. Важно помнить, что красивые и блестящие, натертые воском яблоки или другие фрукты из магазина необходимо мыть щеткой под горячей водой. Только так получится удалить с них несъедобную восковую пленку.
фрукты овощи гигиена роспотребнадзор
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