Специалисты Роспотребнадзора рассказали о правилах гигиены перед употреблением свежих фруктов

Нужно соблюдать условия хранения овощей, фруктов и ягод, а перед употреблением их в пищу мыть под проточной водой руками или щеткой. Важно помнить, что красивые и блестящие, натертые воском яблоки или другие фрукты из магазина необходимо мыть щеткой под горячей водой. Только так получится удалить с них несъедобную восковую пленку.