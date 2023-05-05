Анпилогов: Инцидент с «Байрактаром» показал, что украинцы ставят системы ПВО прямо в жилой застройке

Многие пользователи были уверены, что сбит был российский БПЛА «Корсар» или «Форпост». Но после того, как военные эксперты установили, что это именно турецкий «Байрактар», злорадство украинских пользователей быстро сошло на нет. Ведь беспилотники такого типа есть только в распоряжении ВСУ. Позднее командование ВВС Украины подтвердило, что «Байрактар TB2» во время планового полета потерял управление, в связи с чем было принято решение о его уничтожении.