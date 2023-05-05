Анпилогов: Инцидент с «Байрактаром» показал, что украинцы ставят системы ПВО прямо в жилой застройке

Накануне украинские военные попали в громкий скандал, сбив собственный беспилотник Bayraktar TB2 над центром Киева, да еще и опубликовав эту видеозапись в интернете. Как считает военный аналитик Алексей Анпилогов, этот инцидент мог произойти как минимум по трем причинам.
По данным украинских СМИ, беспилотник «Байрактар» был сбит над Киевом зенитной ракетой ВСУ. В результате падения дрона начался масштабный пожар в четырехэтажном здании в Печерском районе столицы, были разрушены конструкции торгово-офисного центра на площади 150 квадратных метров. Поначалу в украинских соцсетях пристально следили за полетом беспилотника, и очень радовались тому, как ловко военным ВСУ удалось его сбить.
Многие пользователи были уверены, что сбит был российский БПЛА «Корсар» или «Форпост». Но после того, как военные эксперты установили, что это именно турецкий «Байрактар», злорадство украинских пользователей быстро сошло на нет. Ведь беспилотники такого типа есть только в распоряжении ВСУ. Позднее командование ВВС Украины подтвердило, что «Байрактар TB2» во время планового полета потерял управление, в связи с чем было принято решение о его уничтожении.
«Поскольку неконтролируемое пребывание БПЛА в небе столицы могло привести к опасным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп. Цель – уничтожена!» — гордо заявили в украинских Воздушных силах. Также в Минобороны Украины предположили, что с беспилотником случилась техническая неисправность.
Как сообщил ФАН военный аналитик, глава центра «Основание» Алексей Анпилогов, причиной инцидента могли стать испытания новой израильской системы радиоэлектронной борьбы с воздушными целями.
«Честно говоря, по факту этого инцидента мы можем только гадать, что случилось с украинским беспилотником, и по какой именно причине он оказался прямо над Майданом Незалежности. Это самый центр Киева, в двух шагах располагается квартал правительственных зданий — Верховная рада, Кабинет министров Украины, совсем рядом, на улице Владимирская, расположен офис СБУ и т. д. — перечислил эксперт. — Единственное, что мы видели по реакции украинской стороны — что это, конечно, была полная неожиданность для них. Похоже, тут была полная нескоординированность действий территориальной обороны, сил ПВО и граждан, которые, судя по видео из соцсетей, начали палить по этому БПЛА из автоматов».
Сам по себе этот инцидент также поднимает вопрос о размещении украинских систем ПВО прямо в жилых кварталах, отметил он.
«А потом нам показывают эти дома, на которые падают украинские зенитные ракеты, как «разрушенные безжалостными россиянами». Украинцы в очередной раз прямо показали, что они не гнушаются размещать зенитно-ракетные комплексы в жилой застройке. Что является грубым нарушением всех конвенций о правилах ведения войны», — указал Анпилогов.
Он также назвал несколько версий того, почему украинский БПЛА вдруг оказался над Киевом.
«Есть вариант, что это действительно какой-то технический сбой в системе управления «Байрактарами». Но, с моей точки зрения, тогда обязательно было бы какое-то оповещение со стороны украинского Минобороны, — сообщил аналитик. — Вторая версия — что это было испытание новой израильской системы радиоэлектронной борьбы с воздушными целями, которая недавно была установлена в Киеве. И она оказала такое воздействие на «Байрактар», что тот был просто потерян, и сами украинские военные не знали о его местонахождении. Ну и третий вариант — то, что это была несознательная ошибка оператора БПЛА, элементарная неопытность, поскольку турки сейчас уже полностью отказались от поддержки украинцев своими инструкторами».
В любом случае сообщил Анпилогов, этот инцидент наглядно показал бреши как в управлении БПЛА украинцами, так и слабую работу средств ПВО над Киевом.
Напомним, инцидент с беспилотником произошел вскоре после окончания обучения расчетов БПЛА «Байрактар» под руководством турецких инструкторов. По данным Минобороны РФ, сейчас в сутки отмечается активность 6-8 турецких беспилотников на разных участках фронта. Но, если во время обучения в расчет БПЛА обязательно входил оператор-турок, то сейчас украинцы оказались предоставлены сами себе. Ранее в 2022-м, когда расчётами «Байрактаров» управляли только украинцы, концерн Baykar понес тяжелые репутационные потери из-за массового выхода из строя турецких БПЛА. Он был обусловлен не только усилиями российской ПВО, но и низким уровнем компетентности украинских операторов.