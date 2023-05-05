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Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall предложил увеличить производство снарядов для помощи ВСУ

Политика
Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall предложил увеличить производство снарядов для помощи ВСУ

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер после визита комиссара ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретона на завод в Унтерлюсе заявил о возможном увеличении производства снарядов для помощи ВСУ.

Паппергер отметил, что с годовым выпуском в 450 тысяч снарядов Rheinmetall является крупнейшим западным производителем боеприпасов. При этом глава концерна предложил расширить производство до 600-700 тысяч артиллерийских снарядов в год. Правда, он не сказал, сколько конкретно из них будут отправлены ВСУ.

Стоимость увеличения производства эксперт оценил в 200-250 миллионов евро. При этом, если Еврокомиссия одобрит идею немцев, Rheinmetall может рассчитывать на финансовую поддержку из спецфондов ЕС.

Ранее автор Telegram-канала «Немецкий Орел» заявил, что Rheinmetall извлекает максимальную прибыль из поддержки Украины странами Запада.
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