Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall предложил увеличить производство снарядов для помощи ВСУ

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер после визита комиссара ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретона на завод в Унтерлюсе заявил о возможном увеличении производства снарядов для помощи ВСУ.
Паппергер отметил, что с годовым выпуском в 450 тысяч снарядов Rheinmetall является крупнейшим западным производителем боеприпасов. При этом глава концерна предложил расширить производство до 600-700 тысяч артиллерийских снарядов в год. Правда, он не сказал, сколько конкретно из них будут отправлены ВСУ.
Стоимость увеличения производства эксперт оценил в 200-250 миллионов евро. При этом, если Еврокомиссия одобрит идею немцев, Rheinmetall может рассчитывать на финансовую поддержку из спецфондов ЕС.
Ранее автор Telegram-канала «Немецкий Орел» заявил, что Rheinmetall извлекает максимальную прибыль из поддержки Украины странами Запада.