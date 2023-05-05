Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall предложил увеличить производство снарядов для помощи ВСУ

Паппергер отметил, что с годовым выпуском в 450 тысяч снарядов Rheinmetall является крупнейшим западным производителем боеприпасов. При этом глава концерна предложил расширить производство до 600-700 тысяч артиллерийских снарядов в год. Правда, он не сказал, сколько конкретно из них будут отправлены ВСУ.