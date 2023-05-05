«Прикрывали нас собой»: спасенная ЧВК «Вагнер» жительница Бахмута рассказала об эвакуации

Жительница Бахмута Тамара была эвакуирована штурмовиками ЧВК «Вагнер» из зоны боевых действий. О своем спасении из города, в котором продолжаются тяжелые столкновения, она рассказала специально для ФАН.
По словам женщины, эвакуация была организована «музыкантами» на высшем уровне: они проверили буквально каждый метр маршрута, чтобы вывезти ее в безопасную зону, не подвергая лишнему риску.
«Это не люди, это какие-то ангелы. Прикрывали нас собой, представляете? И так чтобы продержать каких-то 100-200 метров, у них такая связь была… Кажется, каждый камушек, каждый квадратный метр у них был прослежен, что мы можем через него пройти. На руках выносили меня из машины и в машину засовывали», — поделилась она.
Покидать убежище пришлось налегке. Но, отмечает жительница Бахмута, бойцы «оркестра» обеспечили ее необходимыми вещами.
«Я настолько восхищена ими, что я не могу всего сказать. Так много слов можно сказать в их адрес. Это золото… Одели меня. Я же была раздета — куртку дали, безрукавочку. Видели, что замерзла», — добавила Тамара.
Подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают перемалывать оборону ВСУ на Бахмутском направлении. Однако помимо операции по освобождению города они взяли на себя и эвакуацию мирных жителей, которые до сих пор остаются на территории населенного пункта. Чаще всего местные прячутся в подвалах жилых домов — при этом украинские войска используют жилую застройку для обустройства огневых позиций.
В ходе эвакуации «вагнеровцам» приходится буквально закрывать людей собой. Формирования противника нередко открывают огонь по колоннам с гражданскими, умышленно целясь в мирных жителей, в том числе детей и стариков.