«Прикрывали нас собой»: спасенная ЧВК «Вагнер» жительница Бахмута рассказала об эвакуации

Подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают перемалывать оборону ВСУ на Бахмутском направлении. Однако помимо операции по освобождению города они взяли на себя и эвакуацию мирных жителей, которые до сих пор остаются на территории населенного пункта. Чаще всего местные прячутся в подвалах жилых домов — при этом украинские войска используют жилую застройку для обустройства огневых позиций.