Подполковник и капитан полиции из Татарстана погибли в зоне СВО при исполнении служебных обязанностей

Два сотрудника правоохранительных органов погибли в ходе специальной военной операции на Украине, выполняя свои служебные обязанности, сообщает МВД по республике в своем Telegram-канале.
В сообщении сказано, что подполковник и капитан полиции служили в силовых структурах более 10 лет. Каждый из погибших был награжден медалями «За отличие в службе» и нагрудным знаком «За отличную службу в МВД по Республике Татарстан».
Ранее стало известно, что в Челябинской области в образовательном учреждении города Копейска будет установлена первая мемориальная доска в честь героя СВО Максима Занина, передает URA.RU.