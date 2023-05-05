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Подполковник и капитан полиции из Татарстана погибли в зоне СВО при исполнении служебных обязанностей

Происшествия
Подполковник и капитан полиции из Татарстана погибли в зоне СВО при исполнении служебных обязанностей

Два сотрудника правоохранительных органов погибли в ходе специальной военной операции на Украине, выполняя свои служебные обязанности, сообщает МВД по республике в своем Telegram-канале.

В сообщении сказано, что подполковник и капитан полиции служили в силовых структурах более 10 лет. Каждый из погибших был награжден медалями «За отличие в службе» и нагрудным знаком «За отличную службу в МВД по Республике Татарстан».

Ранее стало известно, что в Челябинской области в образовательном учреждении города Копейска будет установлена первая мемориальная доска в честь героя СВО Максима Занина, передает URA.RU.
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