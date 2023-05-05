Телефонные мошенники используют новую схему обмана

Дело в том, что мошенники, представляющиеся сотрудниками Центробанка, начинают разговор с того, что к ним поступила заявка на кредит, которая теперь одобрена и разослана по всем кредиторам. Чтобы не стать жертвой подобных мошенников, достаточно помнить, что получать от Центробанка одобрение кредитных заявок вообще не требуется.