Телефонные мошенники используют новую схему обмана

Журналисты РИА Новости рассказали о совсем новой уловке телефонных мошенников.
Цели аферистов остаются прежними, а вот предлоги, под которыми они пытаются выманить у россиян деньги мутируют. Между тем не так уж сложно понять, что телефонный звонок поступил от мошенников. Например, из последних фокусов, которые легко разоблачить, можно отметить тезис о якобы одобренной Центробанком заявке на получение кредита, сообщает Infopro54.
Дело в том, что мошенники, представляющиеся сотрудниками Центробанка, начинают разговор с того, что к ним поступила заявка на кредит, которая теперь одобрена и разослана по всем кредиторам. Чтобы не стать жертвой подобных мошенников, достаточно помнить, что получать от Центробанка одобрение кредитных заявок вообще не требуется.