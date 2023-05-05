Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об эвакуации жителей 18 прифронтовых населенных пунктов

Жители населенных пунктов Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры и Розовка будут эвакуированы в связи с участившимися обстрелами со стороны ВС Украины. В первую очередь с указанных территорий будут вывезены дети и их родители, инвалиды, пожилые люди и пациенты лечебных учреждений.