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Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об эвакуации жителей 18 прифронтовых населенных пунктов

Происшествия
Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об эвакуации жителей 18 прифронтовых населенных пунктов

Жители ряда прифронтовых населенных пунктов Запорожской области будут эвакуированы в связи с участившимися обстрелами ВСУ. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Жители населенных пунктов Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры и Розовка будут эвакуированы в связи с участившимися обстрелами со стороны ВС Украины. В первую очередь с указанных территорий будут вывезены дети и их родители, инвалиды, пожилые люди и пациенты лечебных учреждений.

Врио главы региона отметил, что перемещение мирного населения будет осуществлено в пределах Запорожской области. Гражданским будет предоставлено размещение, питание и единовременные выплаты. При этом дети старшего школьного возраста продолжат обучение, а малыши будут направлены на отдых в детские оздоровительные лагеря.

Ранее Балицкий объявил о практически полной приостановке торговли алкоголем в Запорожской области — продажа будет запрещена с 5 мая по 3 августа этого года. Стоит отметить, что ряд слабоалкогольных напитков можно будет приобрести.
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