Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об эвакуации жителей 18 прифронтовых населенных пунктов

Жители ряда прифронтовых населенных пунктов Запорожской области будут эвакуированы в связи с участившимися обстрелами ВСУ. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Жители населенных пунктов Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры и Розовка будут эвакуированы в связи с участившимися обстрелами со стороны ВС Украины. В первую очередь с указанных территорий будут вывезены дети и их родители, инвалиды, пожилые люди и пациенты лечебных учреждений.
Врио главы региона отметил, что перемещение мирного населения будет осуществлено в пределах Запорожской области. Гражданским будет предоставлено размещение, питание и единовременные выплаты. При этом дети старшего школьного возраста продолжат обучение, а малыши будут направлены на отдых в детские оздоровительные лагеря.
Ранее Балицкий объявил о практически полной приостановке торговли алкоголем в Запорожской области — продажа будет запрещена с 5 мая по 3 августа этого года. Стоит отметить, что ряд слабоалкогольных напитков можно будет приобрести.