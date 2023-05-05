Алжир закупит четыре российских самолета-амфибии в ходе подготовки к тушению лесных пожаров

Алжир, 5 мая. Власти АНДР закупают четыре российских самолета в рамках подготовки к борьбе с лесными пожарами, сообщает Sputnik Arabic.
Североафриканская республика готовится к тушению ежегодных разрушительных природных возгораний, закупая новые российские пожарные воздушные борта, разрабатывая местные БПЛА и проводя обширные тренировки кадров.
Министерство национальной обороны Алжира продолжает закупку российских пожарных самолетов Beriev. На этот раз Москва отправит африканской стране четыре гигантские летающие амфибии Бе-200 «Альтаир».
Ранее посол России в АНДР Валерьян Шуваев подтвердил поддержку вступления Алжира в БРИКС. Дипломат отметил совпадение взглядов двух государств по многим региональным и международным вопросам.