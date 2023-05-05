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Алжир закупит четыре российских самолета-амфибии в ходе подготовки к тушению лесных пожаров

Весь мир
Алжир закупит четыре российских самолета-амфибии в ходе подготовки к тушению лесных пожаров

Алжир, 5 мая. Власти АНДР закупают четыре российских самолета в рамках подготовки к борьбе с лесными пожарами, сообщает Sputnik Arabic.

Североафриканская республика готовится к тушению ежегодных разрушительных природных возгораний, закупая новые российские пожарные воздушные борта, разрабатывая местные БПЛА и проводя обширные тренировки кадров.

Алжир закупит четыре российских самолета-амфибии в ходе подготовки к тушению лесных пожаров

Министерство национальной обороны Алжира продолжает закупку российских пожарных самолетов Beriev. На этот раз Москва отправит африканской стране четыре гигантские летающие амфибии Бе-200 «Альтаир».

Ранее посол России в АНДР Валерьян Шуваев подтвердил поддержку вступления Алжира в БРИКС. Дипломат отметил совпадение взглядов двух государств по многим региональным и международным вопросам.
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