Ярославских подростков отправили в спеццентр за избиение школьницы

После появления ролика в сети мать потерпевшей обратилась к стражам порядка. Оказалось, что все участники происшествия обучаются в параллельных классах одной школы. А хулигана, избивавшего девочку палкой, незадолго до нападения поставили на учет в ПДН, поделились в пресс-службе ведомства.