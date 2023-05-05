Ярославских подростков отправили в спеццентр за избиение школьницы

Подростки, избившие палкой школьницу в Дзержинском районе Ярославля, были направлены в Центр временного содержания. Здесь они, по решению суда, проведут 30 суток. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как пишет сетевое издание ECHO76, в адрес школы, в которой учатся правонарушители, прокуратурой внесено представление. Правоохранители сделали вывод, что в образовательном заведении в недостаточной мере велась профилактика противоправных действий. Администрацию школы обязали исправить нарушения законодательства.
Инцидент произошел 21 апреля. В сети разместили видеоролик, на котором подросток ломает об голову несовершеннолетней деревянную палку. Травмированная школьница плачет и просит больше ее не трогать. Рядом стоящая сверстница даже не пытается пресечь избиение.
После появления ролика в сети мать потерпевшей обратилась к стражам порядка. Оказалось, что все участники происшествия обучаются в параллельных классах одной школы. А хулигана, избивавшего девочку палкой, незадолго до нападения поставили на учет в ПДН, поделились в пресс-службе ведомства.