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Алжир заявил о поддержке любого консенсуса по организации выборов в Ливии

Весь мир
Алжир заявил о поддержке любого консенсуса по организации выборов в Ливии

Алжир, 5 мая. Министр иностранных дел Алжира Ахмед Атаф объявил о поддержке страной любого консенсуса, ведущего к организации парламентских и президентских выборов в Ливии.

Это произошло во время его встречи с главой МИД утратившего легитимность Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Наджлой Мангуш. Согласно заявлению внешнеполитического ведомства АНДР, в ходе переговоров коллеги обсудили последние шаги Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) в вопросе избирательного процесса.

«Мангуш проинформировала о текущих событиях в вопросе внутриполитического урегулирования под эгидой Организации Объединенных Наций», — говорится в сообщении МИД.

В свою очередь, Атаф подтвердил стремление Алжира поддерживать стабильность и единство братской страны. Главы министерств выразили также удовлетворение уровнем взаимопонимания по многим вопросам и договорились сохранять координацию и активизировать совместные усилия по укреплению двустороннего сотрудничества в различных областях.

Среди тем, которые широко обсуждались в ходе встречи, — открытие пограничных переходов, совместные инвестиции, ситуация в регионе. Особое внимание уделялось проблеме Западной Сахары, а также арабские и международные шаги, направленные на прекращение боевых действий в Судане.

Ранее Алжир сообщил о готовности активизировать экспортные операции в Ливию через пограничные пункты Ад-Дабдаб и Айн-Геззам. Об этом рассказал генеральный директор таможни Нуреддин Халиди.
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