Алжир заявил о поддержке любого консенсуса по организации выборов в Ливии

В свою очередь, Атаф подтвердил стремление Алжира поддерживать стабильность и единство братской страны. Главы министерств выразили также удовлетворение уровнем взаимопонимания по многим вопросам и договорились сохранять координацию и активизировать совместные усилия по укреплению двустороннего сотрудничества в различных областях.