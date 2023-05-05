Алжир заявил о поддержке любого консенсуса по организации выборов в Ливии

Алжир, 5 мая. Министр иностранных дел Алжира Ахмед Атаф объявил о поддержке страной любого консенсуса, ведущего к организации парламентских и президентских выборов в Ливии.
Это произошло во время его встречи с главой МИД утратившего легитимность Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Наджлой Мангуш. Согласно заявлению внешнеполитического ведомства АНДР, в ходе переговоров коллеги обсудили последние шаги Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) в вопросе избирательного процесса.
«Мангуш проинформировала о текущих событиях в вопросе внутриполитического урегулирования под эгидой Организации Объединенных Наций», — говорится в сообщении МИД.
В свою очередь, Атаф подтвердил стремление Алжира поддерживать стабильность и единство братской страны. Главы министерств выразили также удовлетворение уровнем взаимопонимания по многим вопросам и договорились сохранять координацию и активизировать совместные усилия по укреплению двустороннего сотрудничества в различных областях.
Среди тем, которые широко обсуждались в ходе встречи, — открытие пограничных переходов, совместные инвестиции, ситуация в регионе. Особое внимание уделялось проблеме Западной Сахары, а также арабские и международные шаги, направленные на прекращение боевых действий в Судане.
Ранее Алжир сообщил о готовности активизировать экспортные операции в Ливию через пограничные пункты Ад-Дабдаб и Айн-Геззам. Об этом рассказал генеральный директор таможни Нуреддин Халиди.