Прокуратура начала проверку пожара в уральском национальном парке «Зигальга»

Органы дадут оценку действию и бездействию дирекции национального парка в период прохождения пожароопасного сезона, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Мощные возгорания на особо охраняемых природных территориях национального парка «Зигальга» в Челябинской области проверит прокуратура региона. Отмечается, что органы также обратят внимание на пожары в Ильменском государственном заповеднике, также находящимся на Урале.
Прокуратура области в ходе необходимых мероприятий оценит отношение руководства заповедников при подготовке к преодолению пожароопасного сезона, а также наличие сил и средств нужных для ликвидации возгораний.
Ранее около сотни человек были задействованы в тушении пожара в национальном парке «Зигальга». К шести утра, 5 мая, площадь распространения огня достигала около 100 гектаров.