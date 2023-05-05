Стали известны подробности героической гибели сценариста Леонида Корина, штурмовавшего Бахмут в составе ЧВК «Вагнер»

Режиссер и продюсер Павел Дроздов сообщил о смерти коллеги 1 мая. Он вспомнил, что познакомился с Кориным еще в Санкт-Петербурге, в Университете кино и телевидения. Они стали работать вместе над сценарием о школьнике хоккеисте.