Стали известны подробности героической гибели сценариста Леонида Корина, штурмовавшего Бахмут в составе ЧВК «Вагнер»

Российский сценарист Леонид Корин погиб в ходе штурма ангаров Бахмута, сообщают источники Федерального агентства новостей.
Корин добровольно вступил в ряды «Оркестра» в январе этого года и взял позывной «Волком». На фронте сценарист работал в разведывательном взводе по специальности помощник пулеметчика ПКМ.
«Специальность: помощник пулеметчика ПКМ в разведывательном взводе. В служебно-боевой командировке с 11 января 2023 года. Погиб 29 марта 2023 года при штурме ангаров в Бахмуте. При продвижении штурмовой группы выбили противника с занимаемых рубежей, попали под артиллерийский обстрел. Корин получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью», — выяснил ФАН.
Как ранее сообщали СМИ, опознать тело по татуировке смогли лишь недавно. Мужчине на момент гибели было 47 лет.
Режиссер и продюсер Павел Дроздов сообщил о смерти коллеги 1 мая. Он вспомнил, что познакомился с Кориным еще в Санкт-Петербурге, в Университете кино и телевидения. Они стали работать вместе над сценарием о школьнике хоккеисте.
«А потом, каждый раз приезжая в Питер, я останавливался у него в съемной комнате на Пулковском шоссе на полу на матрасе… А когда он переехал жить в Москву, у меня на кухне тоже на матрасе. Так и жили… А сегодня я узнал, что Леня погиб. Светлая память», — отметил Дроздов.
Леонид Корин работал над сценариями к фильму «Лед», также он принимал участие в создании сериалов «Последний мент», «Вижу-знаю», «Семейный детектив» и «Литейный».
Известно, что Корин погиб героически, и за заслуги в боях получил внутренние награды ЧВК «Вагнер» — Золотой Крест «За отвагу и мужество», комплект «За кровь и храбрость» и медаль «За отвагу» ЧВК. Также Корину посмертно была присвоена государственная награда – Орден Мужества. Дата и место прощания со сценаристом не сообщались.