Певец SHAMAN посетил Русский музей с целью изучить судьбу соотечественника через призму искусства

Жизненные трудности даны человеку для последующего роста и развития его личности. Такое мнение выразил российский исполнитель и композитор SHAMAN во время экскурсии по Государственному музею в Санкт-Петербурге с корреспондентом 5-tv.ru.
По словам певца, величественность русской культуры доказывает большое количество сохранившихся в хорошем качестве произведений искусства. Артист призвал как можно чаще возвращаться к шедеврам отечественных классиков, чтобы не превратить в обыденность наследие культуры из-за многообразия современных художников, поэтов и писателей.
Помимо этого, изучив картину Ильи Репина «Бурлаки на Волге», SHAMAN напомнил о народной мудрости, которая есть в каждом человеке и передается из поколения в поколение, — «это некий код, который вшит в нас». По мнению артиста, мудрость проявляется в виде «присказки и народных пословиц».
Также певец подчеркнул значимость испытаний в жизни русского человека. По его словам, с помощью «жизненного экзамена» люди готовятся к вечности, и именно трудности делают людей лучше.
Ранее SHAMAN объяснил, с помощью чего он сохраняет спокойствие в обычной жизни. Он отметил, что эмоции вне сцены для него — «непозволительная роскошь».