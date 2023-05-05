Певец SHAMAN посетил Русский музей с целью изучить судьбу соотечественника через призму искусства

Помимо этого, изучив картину Ильи Репина «Бурлаки на Волге», SHAMAN напомнил о народной мудрости, которая есть в каждом человеке и передается из поколения в поколение, — «это некий код, который вшит в нас». По мнению артиста, мудрость проявляется в виде «присказки и народных пословиц».