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Советник главы Крыма Олег Крючков объяснил звуки взрывов в районе Феодосии уничтожением боеприпасов времен ВОВ

Общество
Советник главы Крыма Олег Крючков объяснил звуки взрывов в районе Феодосии уничтожением боеприпасов времен ВОВ

Жители Крыма в районе Феодосии и поселка Приморского слышат звуки взрывов. Советник главы республики Олег Крючков объяснил их в своем Telegram-канале.

По его словам, специалисты производят плановое уничтожение боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Именно это и является источником звуков. Угрозы населению нет.

Ранее в Москве обнаружили противотанковый снаряд. Боеприпас калибра 45 мм находился рядом с жилым домом на улице Декабристов в Отрадном. Место обнаружения оцепили, для обезвреживания находки к месту происшествия были вызваны саперы.
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