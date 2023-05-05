Советник главы Крыма Олег Крючков объяснил звуки взрывов в районе Феодосии уничтожением боеприпасов времен ВОВ

Жители Крыма в районе Феодосии и поселка Приморского слышат звуки взрывов. Советник главы республики Олег Крючков объяснил их в своем Telegram-канале.
По его словам, специалисты производят плановое уничтожение боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Именно это и является источником звуков. Угрозы населению нет.
Ранее в Москве обнаружили противотанковый снаряд. Боеприпас калибра 45 мм находился рядом с жилым домом на улице Декабристов в Отрадном. Место обнаружения оцепили, для обезвреживания находки к месту происшествия были вызваны саперы.