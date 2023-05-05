Жителям России покажут новые образцы вооружения на парадах по случаю 9 Мая

На военных парадах по случаю Дня Победы россиянам покажут новые образцы вооружения. Часть техники проедет 9 мая по Красной площади.
Зрители смогут увидеть оснащение танков, бронетранспортеров и боевых машин. Их улучшили, учитывая боевые действия. Среди новинок бронированные автомобили «ВПК-Урал» и «Ахмат». Также на параде представят ракетную систему C-350 «Витязь», сообщает издание «Аргументы Недели».
Власти Москвы решили не отменять парад на Красной площади по случаю 9 мая. Президент РФ Владимир Путин пригласил главу Республики Таджикистан Эмомали Рахмона посетить столицу в этот день для участия в праздничных мероприятиях.